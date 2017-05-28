Макрон собирается заставить Путина уважать себя

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Париж, 28 мая. Новоиспеченный глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон в преддверии визита президента Российской Федерации Владимира Путина заявил, что с уважением относится к России. Об этом пишет издание Journal Du Dimanche.

По данным газеты, глава Пятой республики с уважением относится к России, поэтому пригласил Путина приехать во Францию с визитом в рамках дипломатических отношений между двумя странами.

39-летний Макрон подчеркнул, что намерен провести с Путиным «требовательный диалог», в ходе которого будет затронуты все актуальные вопросы. Он также отметил, что «не верит в политику силы, а лишь в двусторонние диалоги».

«Трамп, президент Турции и президент России — все они придерживаются политики силы, но это меня не пугает», — заявил Макрон.

Напомним, ранее Макрон поделился своими впечатлениями от первой встречи и первого рукопожатия с американским лидером Дональдом Трампом, назвав его «моментом истины».