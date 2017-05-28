Пальмира возрождается: жемчужину Сирии восстановят с помощью 3D-принтеров

В Избранное

Скопировать



С 22 по 29 мая в Москве проходит международный архитектурный форум «Сохраним Пальмиру вместе». На форуме архитекторы и реставраторы, градостроители и археологи, инженеры и искусствоведы обсудили возможности восстановления древних памятников Пальмиры и культурную значимость города для будущих поколений. Форум проходит в Центральном доме архитектора. На мероприятии побывал и корреспондент Федерального агентства новостей.

Принтером по Пальмире

Сирийский архитектор Бассам Алуни поделился мыслями о восстановлении Пальмиры и Маалулы. В городе Маалула, также разрушенном и разграбленном боевиками ИГИЛ* («Исламское государство»*, ИГ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), до сих пор говорят на арамейском языке, языке Иисуса Христа. Архитекторы надеются, что смогут воссоздать разрушенные части города.

«Мы идем на место, тщательно его изучаем и планируем, как бы могли восстановить и отстроить ту или иную старинную часть заново. Мы подготавливаем мастер-план, который включает в себя всю информацию об инфраструктуре, все необходимые блоки и здания», — рассказывает Алуни.

Этот предназначается для демонстрации инвесторам и заинтересованным лицам, которые будут участвовать в восстановлении Пальмиры.

Воссоздавать же части разрушенных зданий будут с помощью современных технологий. Разрушенные детали исторических памятников архитекторы намерены распечатать на 3D-принтере.

«Именно c помощью 3D-принтеров будут воссоздаваться утерянные части зданий. Недостающие детали создадут с помощью специальных композитных материалов, которые будут похожи на оригинал», — объяснил архитектор.

Надежно и дешево

В свою очередь, инженер Михаил Трещалин рассказал чем Россия сможет помочь в восстановлении сирийской древней жемчужины — Пальмиры.

Это уникальные нетканые материалы и композиты, которые будут использоваться в строительстве и восстановлении зданий Пальмиры как архитектурных памятников, так и домов простых жителей. Композитные материалы способны выдержать даже попадание в них осколков артиллерийских снарядов, при этом они легкие и дешевые. В производстве композитов используется вакуумная пропитка.

«Мне было бы приятно, если бы наши материалы использовались при восстановлении Пальмиры», — заключил ученый.

Империя зла

На форуме обсуждались также гуманитарные вопросы восстановления сирийской Пальмиры. Французский писатель и философ, профессор Сорбонны Антуан Асаф поделился своими размышлениями относительно природы терроризма на Ближнем Востоке. По его мнению, приверженцы радикального ислама в Сирии пытаются построить империю зла, а разрушая древние артефакты, они хотят отречься от прошлого.

Глубокая причина этого в том, что империи зла не могут сосуществовать с культурой и искусством, считает философ.

«Истина культуры и искусства пугает их. Это доказывает, что в своей душе они варвары. Только у варваров нет памяти», — констатирует Асаф.

По его словам, память обязывает человека возвращаться к наследию прошлого, поэтому боевики и разрушают Пальмиру и другие древние города.

«Варвар считает, что стер прошлое, уничтожая памятники, — размышляет Асаф. — Варвары не хотят обращать внимание на настоящее, и тогда забывается, в какую эпоху мы живем. Тогда им остается восстановить арабский халифат VII века».

Но, как считает философ, когда происходят попытки покончить с прошлым и настоящим, будущее остается закрытым. И именно поэтому варвары ИГИЛ терпят поражение.

Памятники гибнуть не должны

В ходе форума также была презентована выставка фотографий древнего города Пальмиры. На фото как современные снимки, так и фотоматериалы архива РАН.

О своих впечатлениях от фотовыставки рассказал глава распорядительной дирекции министерства культуры РФ Вадим Соловьев.

«Восхищение от этой выставки даже мешает говорить, — делится эмоциями чиновник. — Культура, искусство — вещи наднациональные, нужные во всех концах мира. Когда где то погибает по-настоящему большое произведение искусства, одинаково больно должно быть во всех концах земли. На примере Пальмиры мы видим, как тяжело человечество переживает практически утрату такого фантастического памятника. Россия так же, как и Сирия, богата памятниками, отмечает чиновник. «Судьба Пальмиры — это напоминание о том, что этим нашим достоянием нужно заниматься каждый день. Мы не имеем права допускать, чтобы в нашей повседневной жизни гибли памятники. По любой причине: от войны или от нашего невнимания и равнодушия», — заключил он.

Форум завершит свою работу 29 мая. Фотовыставку в Центральном доме архитектора можно будет посетить до вторника.

* Организация запрещена на территории РФ.