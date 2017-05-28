Ставрополье уходит под воду: прорыв плотины попал на видео

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Ставрополь, 28 мая. Срочная эвакуация жителей Ставрополья проходит из-за угрозы сильнейшего наводнения, вызванного проливными дождями. Сейчас в регионе введен режим ЧС, перекрыты федеральные трассы.

С возросшим объемом воды не справилась плотина в станице Суворовской, после чего тонны воды обрушились на улицы, затопив дома и садовые участки местных жителей, сообщает Ньюинформ. Момент прорыва попал на видео.

По оперативным данным, избыточный объем воды в реке Кума уже привел к подтоплениям в Минераловодском и Георгиевском городских округах.



