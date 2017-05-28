Компания Samsung представила новый "мини-флагман" Galaxy Feel

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Сеул, 28 мая. Южнокорейская компания Samsung представила на рынке новый смартфон, не вошедший в основные линейки моделей компании. Снабженный мощным процессором 1,6 ГГц и 3 гигабайтами оперативной памяти Galaxy Feel должен заполнить нишу миниатюрных моделей среднего ценового сегмента.

Samsung Galaxy Feel! Conocelo y su llegada a Japón https://t.co/pmZ8muMhkS pic.twitter.com/nXUjKTjJ3K — adictoalandroide (@adictoalandroid) May 28, 2017

Новый телефон снабжен экраном с диагональю 4,7", камерами 16 и 5 мегапикселей, сообщает «Политэксперт», а также сканером отпечатка пальца и работает на одной из новейших версий операционной системы Android Nougat, популярной альтернативе Android 7.0. Как отмечает портал Phonedog, новый смартфон отличается большой длительностью работы батарей, однако проигрывает многим аналогам как в качестве дисплея с разрешением 720 х 1280 пикселов AMOLED, так и в отношении цены - новинка на данный момент обойдется не дешевле 400 долларов.