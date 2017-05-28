Сирия: Россия доставила в Алеппо и Латакию 4,8 тонны гуманитарной помощи

В Избранное

Скопировать

Дамаск, 28 мая. На протяжении 24 часов Центром по примирению враждующих сторон в Сирии было проведено шесть гуманитарных акций, из них пять проведено в сирийском Алеппо, мирным жителям доставлено три тонны продуктов питания и вещей первой необходимости. Об этом сообщается сегодня в информационном бюллетене министерства обороны России.

В ведомстве уточнили, что в провинцию Латакия было доставлено 1,8 тонны продуктов питания. Всего же вес гуманитарного груза составил 4,8 тонны, гуманитарную помощь получили 1524 человека. В общей сложности проведено 1275 гуманитарных акций.

В рамках гуманитарных акций за минувшие сутки российские врачи оказали медицинскую помощь 330 мирным жителям.