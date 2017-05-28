Обратная сторона демократии: США притесняют в бизнесе национальное большинство

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Вашингтон, 28 мая. Управление по делам малого бизнеса (SBA) своей программой помощи малому бизнесу умудрилась дискриминировать представителей национального большинства: при заключении договоров на помощь предпочтение отдается фирмам, принадлежащим афроамериканцам, индейцам, азиатам и латиносам.

Внимание на это обратили ряд правозащитных организаций, а также американская компания Rothe Development, которая подала в Верховный суд США иск с требованием проверить критерии отбора для малых фирм, претендующих на поддержку от государства.

Программа помощи малому бизнесу SBA, по сути, дискриминирует этнических американцев: предпочтение отдается социально незащищенным группам, в том числе национальным меньшинствам. Так, в программе могут принять участие только фирмы, в которой не менее 51% сотрудников попадают в категорию социально и экономически незащищенных лиц. Между тем, SBA оперирует огромными суммами: в 2015 году общая сумма заключенных контрактов превысила 16 млрд долларов.

Итан Блевинс, штатный юрист правозащитной организации Pacific Legal Foundation, выразил солидарность с истцами из Rothe Development.