Сирия: число присоединившихся к режиму перемирия в САР поселений достигло 1514

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Москва, 28 мая. Шесть договоренностей о присоединении населенных пунктов к режиму перемирия подписано за прошедшие сутки в Сирийской Арабской Республике, всего же таких населенных пунктов существенно увеличилось. Об этом говорится в информационном бюллетене военного ведомства Российской Федерации.

По данным Минобороны России, число населенных пунктов, присоединившихся к режиму перемирия, выросло до 1514.

Сообщается, что соглашения о прекращении огня были подписаны в населенных пунктах Эт-Тера, Самья, Эль-Мазраа, Караха, Сахвет-Блата, а также Самма.

В настоящее время продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения военных действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, а также Хама и Хомс.