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Экономика
Трамп готовит распродажу половины нефтяных запасов США

Трамп готовит распродажу половины нефтяных запасов США

10:41  28 Мая 2017
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Трамп готовит распродажу половины нефтяных запасов США

Вашингтон, 28 мая. Президент США Дональд Трамп планирует продать около половины стратегического резерва нефти страны. Об этом сообщает CNN. 

Предполагается, что в качестве обоснования своего решения Трамп заявит о росте добычи нефти на территории США. 

Минэнерго США оценивает запасы нефти в хранилищах США в 688 млн баррелей. Согласно нормам, установленным Международным энергетическим агентством, минимальных запасов нефти должно хватать на 90 дней. По оценкам американских специалистов, имеющихся в США запасов хватит на гораздо более продолжительный период — 149 дней. 

Ожидается, что продажа нефти принесет значительный доход американскому бюджету, поскольку закупалась нефть по цене в 29,7 доллара за баррель, а сейчас цены составляют порядка 50 долларов. 

#трамп
Владимир Багров
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