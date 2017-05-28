Трамп готовит распродажу половины нефтяных запасов США

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Вашингтон, 28 мая. Президент США Дональд Трамп планирует продать около половины стратегического резерва нефти страны. Об этом сообщает CNN.

Предполагается, что в качестве обоснования своего решения Трамп заявит о росте добычи нефти на территории США.

Минэнерго США оценивает запасы нефти в хранилищах США в 688 млн баррелей. Согласно нормам, установленным Международным энергетическим агентством, минимальных запасов нефти должно хватать на 90 дней. По оценкам американских специалистов, имеющихся в США запасов хватит на гораздо более продолжительный период — 149 дней.

Ожидается, что продажа нефти принесет значительный доход американскому бюджету, поскольку закупалась нефть по цене в 29,7 доллара за баррель, а сейчас цены составляют порядка 50 долларов.