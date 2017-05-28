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Политика
Путин высоко оценил динамичное развитие российско-азербайджанских отношений

Путин высоко оценил динамичное развитие российско-азербайджанских отношений

12:00  28 Мая 2017
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Путин высоко оценил динамичное развитие российско-азербайджанских отношений

Москва, 28 мая. Глава российского государства Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с национальным праздником — Днем Республики. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

Российский лидер отметил достижения Азербайджана в экономической, социальной, научной и технической сферах, кроме того, подчеркнул авторитет страны в мире. 

Путин дал высокую оценку динамичному развитию отношений между Москвой и Баку, отметив высокий и содержательный диалог на всех уровнях. Президент РФ также надеется на усиление отношений в указанных и новых областях для укрепления стабильности и безопасности, говорится в телеграмме. 

#путин #россия #москва #азербайджан #алиев
Дана Балан
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