Китай запустил крупнейшую систему спутниковой навигации

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Пекин, 28 мая. Заместитель руководителя китайского Государственного управления геодезии и картографии Ли Вэйсэн объявил о том, что в субботу в КНР была введена в строй крупнейшая на сегодняшний момент национальная система спутниковой навигации. Новая китайская система позиционирования обладает очень высокой точностью благодаря большому количеству спутников.

Представитель китайских властей отметил, сообщает агентство Xinhua, что в рамках новой системы работает около 2700 базовых станций спутниковой навигации, а также 30 провинциальных и один общенациональный центр обработки данных в системе. Система, среди прочего, будет использоваться для определения местоположения общественного транспорта и машин специальных служб, контролируя их передвижение в режиме реального времени.

Новая система совместима с другими крупнейшими системами позиционирования - китайской BeiDou и всемирной системой GPS.