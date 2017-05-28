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Китай запустил крупнейшую систему спутниковой навигации

Китай запустил крупнейшую систему спутниковой навигации

10:29  28 Мая 2017
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Китай запустил крупнейшую систему спутниковой навигации

Пекин, 28 мая. Заместитель руководителя китайского Государственного управления геодезии и картографии Ли Вэйсэн объявил о том, что в субботу в КНР была введена в строй крупнейшая на сегодняшний момент национальная система спутниковой навигации. Новая китайская система позиционирования обладает очень высокой точностью благодаря большому количеству спутников.

Китай запустил крупнейшую систему спутниковой навигации

Представитель китайских властей отметил, сообщает агентство Xinhua, что в рамках новой системы работает около 2700 базовых станций спутниковой навигации, а также 30 провинциальных и один общенациональный центр обработки данных в системе. Система, среди прочего, будет использоваться для определения местоположения общественного транспорта и машин специальных служб, контролируя их передвижение в режиме реального времени.

Новая система совместима с другими крупнейшими системами позиционирования - китайской BeiDou и всемирной системой GPS.

Валентин Меликов
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