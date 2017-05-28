Король Бельгии обиделся на Burger King за рекламу с «выборами» монарха

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Брюссель, 28 мая. Реклама сети ресторанов быстрого питания Burger King возмутила королевскую семью Бельгии. Августейшие особы посчитали, что реклама оскорбляет достоинство короля Филиппа.

Сеть быстрого питания должна начать работу в стране в июне. В преддверии открытия сеть запустила акцию. Участникам предлагается выбрать между королем Филиппом и «королем бургеров» — символом сети. Если пользователь выбирает короля Бельгии, система уточняет выбор дважды, предупреждая, что Филипп «не будет готовить вам картофель фри».

Короолевская семья уже заявила, что не даст добро на эту акцию, и выступила с осуждением скандальной «выходки», передает iReactor.

Компания, впрочем, пока никаких уведомлений из королевского дома не получала, однако ясно, что экстравагантная рекламная акция осложнит ее деятельность в Бельгии.