Мосул перед битвой с ИГ: 10 тысяч мирных жителей покинули город за трое суток

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Мосул, 28 мая. Более десяти тысяч мирных граждан за минувшие трое суток покинули западные районы Мосула, где сейчас нарастает противостояние между армией Ирака и террористами ИГ*. Командование правительственной армии страны объявили о начале финального этапа битвы за город. Боевики пока заняли глухую оборону в историческом центре города, укрываясь в главной мечети старого Мосула, где чуть менее трех лет назад после штурма Мосула, главарь исламистов Абу аль-Багдади провозгласил создание так называемого халифата. Сам аль-Багдади был провозглашен халифом «Исламского Государства Ирака и Леванта».По данным Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ, около 80 тыс. детей, проживавших в захваченных боевиками ИГ районах Мосула, оказались в ловушке, испытывая острую нехватку медикаментов и продуктов питания.

Международная организация по делам миграции (МОМ) на этой неделе сообщила, что число беженцев достигло максимума. За прошедшие семь дней около 16 тысяч человек бежали из Мосула в направлении города Хамма-эль-Алиле. Данные были опубликованы со ссылкой на официальные заявления пресс-службы правительства Ирака.

Представители МОМ заявили, что поток беженцев, покинувших свои дома в период с 21 мая по 27 мая, стал крупнейшим с момента начала операции по освобождению Мосула. Напомним, что масштабная операция по освобождению города при участии военных советников и сил специального назначения Коалиции, была начата вооруженными силами Ирака и несколькими бригадами сил обороны Регионального Курдистана в октябре прошлого года.

В настоящий момент тысячи беженцев вынуждены преодолевать пешком многокилометровый путь, чтобы достичь ближайшего военного контрольно-пропускного пункта регулярных ВС Ирака, где они проходят обязательные процедуры досмотра для подтверждения того, что не имеют никаких связей с террористами ИГ.

Большинство мирных жителей покидают свои дома ночью, поскольку днем температура воздуха достигает 35-36 градусов.

Лагерь «Хаммам аль-Алиль», принимающий беженцев из Мосула, сейчас переполнен. Жители, покидающие западные районы, предпочитают идти в восточный Мосул, освобожденный в январе этого года.

Согласно многочисленным докладам международных гуманитарных организаций, в настоящий момент в историческом центре Мосула, удерживаемом исламистами, вынуждены оставаться около 200 тыс. человек, не имеющих возможности покинуть зону боестолкновений.

26 мая иракская армия объявила о начале заключительного этапа наступления в Мосуле. Штурм позиций боевиков ИГ в нескольких районах старого города осуществляется посредством совместного наступления шести сводных бригад ВС Ирака и нескольких батальонов шиитского ополчения. Ранее иракским правительством было объявлено о том, что западные районы Мосула будут освобождены к началу священного месяца рамадан, то есть в субботу, 27 мая.

Однако этого не произошло, и пресс-служба министерства обороны Ирака заявила о том, что задержка связана с принятием новых мер по защите жизней мирных людей, проживающих в густонаселенных центральных районах. Порядка тысячи боевиков ИГ, согласно заявлениям командования ВС страны, будут оказывать жестокое сопротивление наступающим правительственным силам.

После начала операции по освобождению Мосула в феврале 2017 года, более миллиона горожан покинули свои дома на правом берегу реки Тигр.

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.