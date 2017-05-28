Мосул перед битвой с ИГ: 10 тысяч мирных жителей покинули город за трое суток
Мосул, 28 мая. Более десяти тысяч мирных граждан за минувшие трое суток покинули западные районы Мосула, где сейчас нарастает противостояние между армией Ирака и террористами ИГ*. Командование правительственной армии страны объявили о начале финального этапа битвы за город. Боевики пока заняли глухую оборону в историческом центре города, укрываясь в главной мечети старого Мосула, где чуть менее трех лет назад после штурма Мосула, главарь исламистов Абу аль-Багдади провозгласил создание так называемого халифата. Сам аль-Багдади был провозглашен халифом «Исламского Государства Ирака и Леванта».По данным Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ, около 80 тыс. детей, проживавших в захваченных боевиками ИГ районах Мосула, оказались в ловушке, испытывая острую нехватку медикаментов и продуктов питания.
Международная организация по делам миграции (МОМ) на этой неделе сообщила, что число беженцев достигло максимума. За прошедшие семь дней около 16 тысяч человек бежали из Мосула в направлении города Хамма-эль-Алиле. Данные были опубликованы со ссылкой на официальные заявления пресс-службы правительства Ирака.
Представители МОМ заявили, что поток беженцев, покинувших свои дома в период с 21 мая по 27 мая, стал крупнейшим с момента начала операции по освобождению Мосула. Напомним, что масштабная операция по освобождению города при участии военных советников и сил специального назначения Коалиции, была начата вооруженными силами Ирака и несколькими бригадами сил обороны Регионального Курдистана в октябре прошлого года.
В настоящий момент тысячи беженцев вынуждены преодолевать пешком многокилометровый путь, чтобы достичь ближайшего военного контрольно-пропускного пункта регулярных ВС Ирака, где они проходят обязательные процедуры досмотра для подтверждения того, что не имеют никаких связей с террористами ИГ.
Большинство мирных жителей покидают свои дома ночью, поскольку днем температура воздуха достигает 35-36 градусов.
Лагерь «Хаммам аль-Алиль», принимающий беженцев из Мосула, сейчас переполнен. Жители, покидающие западные районы, предпочитают идти в восточный Мосул, освобожденный в январе этого года.
Согласно многочисленным докладам международных гуманитарных организаций, в настоящий момент в историческом центре Мосула, удерживаемом исламистами, вынуждены оставаться около 200 тыс. человек, не имеющих возможности покинуть зону боестолкновений.
26 мая иракская армия объявила о начале заключительного этапа наступления в Мосуле. Штурм позиций боевиков ИГ в нескольких районах старого города осуществляется посредством совместного наступления шести сводных бригад ВС Ирака и нескольких батальонов шиитского ополчения. Ранее иракским правительством было объявлено о том, что западные районы Мосула будут освобождены к началу священного месяца рамадан, то есть в субботу, 27 мая.
Однако этого не произошло, и пресс-служба министерства обороны Ирака заявила о том, что задержка связана с принятием новых мер по защите жизней мирных людей, проживающих в густонаселенных центральных районах. Порядка тысячи боевиков ИГ, согласно заявлениям командования ВС страны, будут оказывать жестокое сопротивление наступающим правительственным силам.
После начала операции по освобождению Мосула в феврале 2017 года, более миллиона горожан покинули свои дома на правом берегу реки Тигр.
Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.
* Организация запрещена на территории РФ.