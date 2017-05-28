Союзники ИГ на Филиппинах расправились с двумя десятками мирных жителей

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Манила, 28 мая. Террористы из филиппинской группировки «Абу Сайяф» прибегли к массовым казням в ходе обороны захваченного ими города на юге Филиппин от правительственных войск. Противостояние между правительственными войсками и союзниками международной террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) в городе Марави продолжается.

По информации источников Agence France-Presse, тела жертв расправы были обнаружены неподалеку от городского университета. Среди убитых исламистами — трое женщин и ребенок. Как сообщили представители филиппинских вооруженных сил, на данный момент расследование гибели гражданских лиц в зоне конфликта еще не проводилось и неизвестно, каковы были причины совершенной боевиками расправы.

Напомним, «Газета.ru» сообщала о захвате исламистами города Марави на южном острове Минданао. Президент Филиппин Родриго Дутерте в спешном порядке вернулся из Москвы обратно на Филиппины, когда стало известно о захвате города.

* Организация запрещена на территории РФ.