Путин поблагодарил пограничников за добросовестность и ответственность

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Москва, 28 мая. Президент России Владимир Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником и поблагодарил их за добросовестность и ответственность. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сегодня в России отмечается День пограничника; чествуют военнослужащих, гражданский персонал, ветеранов Пограничной службы ФСБ России. Этот праздник был учрежден указом президента РФ от 23 мая 1994 года.

Президент России в поздравительном послании отметил, что именно эти люди стоят на страже государственных границ России, берегут родную землю от врага. Также президент подчеркнул, что пограничники свято чтят ратные и патриотические традиции своих предшественников.