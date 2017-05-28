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Россия
Путин поблагодарил пограничников за добросовестность и ответственность

Путин поблагодарил пограничников за добросовестность и ответственность

10:04  28 Мая 2017
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Путин поблагодарил пограничников за добросовестность и ответственность

Москва, 28 мая. Президент России Владимир Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником и поблагодарил их за добросовестность и ответственность. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

Сегодня в России отмечается День пограничника; чествуют военнослужащих, гражданский персонал, ветеранов Пограничной службы ФСБ России. Этот праздник был учрежден указом президента РФ от 23 мая 1994 года.

Президент России в поздравительном послании отметил, что именно эти люди стоят на страже государственных границ России, берегут родную землю от врага. Также президент подчеркнул, что пограничники свято чтят ратные и патриотические традиции своих предшественников. 

«В этот торжественный день хочу искренне поблагодарить вас за добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям, за безупречное выполнение поставленных задач. За честную службу Родине и народу»,  — говорится в телеграмме президента.

#путин
Владимир Багров
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