Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Более десятка курдов погибли в Ираке при авиаударе ВВС Турции

Более десятка курдов погибли в Ираке при авиаударе ВВС Турции

9:46  28 Мая 2017
193

Более десятка курдов погибли в Ираке при авиаударе ВВС Турции

Анкара, 28 мая. В результате авиаудара, нанесенного ВВС Турции, 13 курдских ополченцев погибли на севере Ирака. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя турецкой армии. 

Турецкие военные регулярно наносят удары по позициям курдов. «Рабочая партия Курдистана» считается в Турции террористической организацией. Партия защищает права курдов в Турции и борется за создание автономии в составе страны. 

Несколько дней назад курды нанесли артиллерийский удар по пограничной базе армии Турции.

#ирак
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть