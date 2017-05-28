Более десятка курдов погибли в Ираке при авиаударе ВВС Турции

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Анкара, 28 мая. В результате авиаудара, нанесенного ВВС Турции, 13 курдских ополченцев погибли на севере Ирака. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя турецкой армии.

Турецкие военные регулярно наносят удары по позициям курдов. «Рабочая партия Курдистана» считается в Турции террористической организацией. Партия защищает права курдов в Турции и борется за создание автономии в составе страны.

Несколько дней назад курды нанесли артиллерийский удар по пограничной базе армии Турции.