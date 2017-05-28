Пьяный уралец насмерть сбил двух девочек и скрылся с места ДТП

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Екатеринбург, 28 мая. Две несовершеннолетние девочки стали жертвами пьяного водителя в Свердловской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Трагедия случилась накануне около половины девятого вечера на автодороге Станция Глубокое — поселок Бобровский. Две девочки 2002 и 2003 г.р. шли по обочине, когда на них наехал автомобиль Honda, за рулем которого находился пьяный мужчина. Девочек спасти не удалось — от полученных травм они скончались на месте происшествия.

Водитель скрылся с места ДТП, однако уже вскоре его задержали сотрудники ГИБДД города Березовского. Экспертиза показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящий момент расследованием ДТП занимаются правоохранители, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.