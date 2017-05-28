Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Пьяный уралец насмерть сбил двух девочек и скрылся с места ДТП

Пьяный уралец насмерть сбил двух девочек и скрылся с места ДТП

9:35  28 Мая 2017
38

Пьяный уралец насмерть сбил двух девочек и скрылся с места ДТП

Екатеринбург, 28 мая. Две несовершеннолетние девочки стали жертвами пьяного водителя в Свердловской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. 

Трагедия случилась накануне около половины девятого вечера на автодороге Станция Глубокое — поселок Бобровский. Две девочки 2002 и 2003 г.р. шли по обочине, когда на них наехал автомобиль Honda, за рулем которого находился пьяный мужчина. Девочек спасти не удалось — от полученных травм они скончались на месте происшествия.

Водитель скрылся с места ДТП, однако уже вскоре его задержали сотрудники ГИБДД города Березовского. Экспертиза показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. 

В настоящий момент расследованием ДТП занимаются правоохранители, они устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

#свердловская область
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть