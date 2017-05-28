Китайские генетики сумели создать светящийся табак

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Пекин, 28 мая. Китайским исследователям удалось успешно скрестить между собой наземное растение и глубоководное существо, обладающее биолюминесценцией для получения светящегося растения. С помощью методов генной инженерии ученые сумели «привить» в генетический код табака способность светиться.

Полученное в результате методов генной инженерии растение довольно ярко светится и, по предложению китайских ученых, может быть использовано для освещения улиц. Для придания растению способности светиться ученые используют участки генетического кода таких морских обитателей, как обладающие биолюминесценцией медузы.

«Речь пока что идет об экспериментальном проекте, однако у него, как мы считаем, есть колоссальные перспективы. Представьте только — города будущего будут освещаться при помощи зеленых насаждений. Это очень выгодно с точки зрения экономии ресурсов, да и, в конце концов, просто красиво», — предложили генетики, отметив, что такой метод создания светящихся растений работает не только с кустами табака.

В ходе своих экспериментов китайские ученые надеются усилить свечение созданных ими растений и научиться придавать биолюминесценцию цветам растений.