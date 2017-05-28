Авиакомпания British Airways возобновит работу в штатном режиме

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Лондон, 28 мая. Авиакомпания British Airways, планирует работать 28 мая в штатном режиме, но в то же время заявила, что не исключает возможности задержки рейсов. Об этом компания-перевозчик сообщила в субботу на своем официальном сайте.

«Большинство дальнемагистральных рейсов, которые будут приземлятся в Лондоне 28 мая, ожидаются по расписанию, мы работаем над восстановлением наших сервисов, хотя некоторые задержки и неполадки могут продолжиться в воскресенье», — говорится в сообщении компании.

В компании отметили, что глобальный компьютерный сбой помешал работе кол-центров и сайта British Airways.

Напомним, что ранее ФАН сообщал, что British Airways по причине компьютерного сбоя отменила в субботу все свои полеты из крупнейшего аэропорта Великобритании и Европы Хитроу, а также из второго по обороту пассажиров лондонского аэропорта Гэтвик.