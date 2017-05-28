Stanley Robotics показала в действии робота-парковщика в аэропорту Парижа

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Париж, 28 мая. Французская компания Stanley Robotics разработала специального робота, специализирующегося на парковке автомобилей. Разработчики отмечают, что новая технология позволит более рационально использовать место на парковке и увеличить ее вместимость на 50%.

Новый робот получил имя Stan. Он может транспортировать любые виды автомобилей, отмечают в компании. Stan уже успешно работает в аэропорту Парижа.

Чтобы воспользоваться его услугами, нужно припарковать автомобиль в специальном боксе на въезде на паркинг и подтвердить желание припарковаться, нажав на кнопку на терминале. Дальше в дело вступает Stan: он приезжает, забирает автомобиль и отвозит его на свободное место. Точно так же робот возвращает авто владельцу.

Робот использует пространство рациональнее, чем большинство водителей, поскольку ставить автомобили ближе друг к другу. Это позволяет увеличить вместимость паркинга до 50%, не производя при этом никаких конструктивных изменений. Кроме того, это существенно экономит время самого водителя.