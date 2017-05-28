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Новороссия
Луганск: ВСУ обстреляли ЛНР из тяжелой артиллерии

Луганск: ВСУ обстреляли ЛНР из тяжелой артиллерии

9:10  28 Мая 2017
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Луганск: ВСУ обстреляли ЛНР из тяжелой артиллерии

Луганск, 28 мая. Украинские силовики за сутки четырежды обстреляли прифронтовые территории ЛНР, задействовав при обстрелах артиллерийские орудия крупных калибров. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики. 

В частности, мишенями ВСУ стали поселки Красный Яр, Калиновка и Лозовое. 

При обстрелах украинские силовики применяли артиллерийские орудия калибра 122 и 152 мм, а также гранатометы различных модификаций и стрелковое оружие. 

Днем ранее официальный Луганск сообщил о пяти обстрелах со стороны ВСУ за сутки. Украинские военные обстреляли пгт Калиново и села Желобок, Крымское, Смелое, Веселогоровка. При этом применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, бронетехника и зенитки. 

#всу #лнр #луганск
Владимир Багров
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