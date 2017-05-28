Начались продажи нового кроссовера S7 от китайского бренда JAC

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Пекин, 28 мая. Китайская государственная автомобильная компания JAC открыла продажи своей новой модели — кроссовера S7. В течение первых нескольких суток с начала продаж китайские производители получили несколько сотен заказов на новую модель, что руководство небольшого производителя расценивает как успех.

Выпущены две версии новой модели — с пятью и с семью посадочными местами. Кроссовер, цена которого в Китае составляет 110 тысяч юаней (около 900 тысяч рублей по текущему курсу), получил довольно мощные турбированные двигатели объемом 1,5 и 2,0 литра и мощностью 174 и 190 л.с. соответственно. Автомобиль доступен для покупателей в 12 версиях. Автомобиль в различных комплектациях снабжен широким списком технического оснащения, в том числе климат-контролем и мультимедийной системой.

У европейских автодилеров китайская новинка должна появиться в начале июня. Уровень цен для европейских покупателей пока что неизвестен.