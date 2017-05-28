Помощник Путина сообщил о готовности России к конструктивному диалогу с США

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Рига, 28 мая. Одним из приоритетов России является диалог с США, он может повлиять на разрешение проблем в Сирии и помочь в борьбе с международным терроризмом, сказал помощник президента РФ Игорь Левитин на Балтийском форуме в Латвии.

Левитин призвал «начать подъем с самой низкой точки в отношениях России и Запада, которой мы достигли». Помощник президента РФ отметил, что мир сейчас стоит у «опасной черты», так как обострились отношения между Россией и Западом, передает РИА Новости.

Конференция Балтийский форум ежегодно проходит в Латвии. В 2017 году она прошла в Доме Братства Черноголовых в Риге.

Напомним, что в марте президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот иностранными послами сказал, что ситуация в мире требует оздоровления.