Белой дом: Зарубежное турне Трампа показало, кто друг США, а кто враг

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Вашингтон, 28 мая. Президент Дональд Трамп вернулся в США, завершив свое первое большое зарубежное турне, в рамках которого он посетил Ближний Восток, а также принял участие в саммитах НАТО и G7, сообщает телеканал Fox.

В турне Трамп пребывал с 20 по 27 мая. Первая часть поездки получила название «тур великих религий» и продолжалась с 20 по 24 мая. За это время Трамп посетил Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан, встретившись с лидерами этих стран.

С 24 по 27 мая американский президент принимал участие в саммитах НАТО и «Большой семерки». Кроме того, Трампу удалось провести ряд встреч с политическими лидерами Европы и Азии, например, с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими.

В Белом доме первую зарубежную поездку Трампа назвали «беспрецедентной», а также заявили, что она показала, «кто друзья Америки, а кто ее враги».