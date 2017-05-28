Люди чувствуют запах болезни — шведские ученые

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Стокгольм, 28 мая. Эволюция наделила человека способностью различать самые тонкие нюансы запахов. Так, человек может чувствовать болезнь другого по запаху, исходящему от его тела, уверены ученые из Каролинского университета в Швеции.

Группу людей ученые заразили неопасным заболеванием. Контрольной группе провели инъекцию плацебо. Третья группа людей должна была определить, кто заражен, а кто нет.

Испытуемым предлагались фото и образцы запахов. Удивительно, но абсолютное большинство участников эксперимента верно указали на зараженных людей. Они отметили, что запахи показались им менее приятными, а фото — менее привлекательными. Ученые объяснили это тем, что информация, полученная от обонятельных рецепторов, провоцирует реакцию в мозге.

Также специалисты предположили, что подобный механизм развился в процессе эволюции и предназначен для того, чтобы человек мог предотвратить заражение от сородичей, иметь более высокие шансы на выживание и воспроизведение потомства.