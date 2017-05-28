Ученые назвали ошибки, из-за которых при похудении останавливается вес

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Москва, 28 мая. Ученые объяснили, почему порой у худеющих людей останавливается вес. По мнению специалистов, виноваты в этом сами худеющие, которые пренебрегают довольными простыми правилами сбалансированного питания.

Во-первых, вес может остановиться из-за слишком жесткой диеты. Дело в том, что она вводит организм в стрессовое состояние, и тот включает защиту, экономя питательные вещества и замедляя обменные процессы.

В-вторых, сидящие на диетах люди зачастую забывают о необходимости поддержания водного баланса и пьют слишком мало воды. Ученые напоминают, что из-за дефицита воды могут произойти сбои метаболизма.

В-третьих, люди пренебрегают физическими нагрузками. При этом, отмечают специалисты, людям с большим весом следует больше есть, но и больше сжигать во время тренировок. С уменьшением веса будет падать и количество необходимых калорий.

При этом ученые советуют не забывать о том, что остановка веса является своеобразным сигналом от организма, показателем того, что худеющий человек достиг максимального результата.