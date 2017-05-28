Новому российскому самолету МС-21 дали разрешение на полет

В Избранное

Скопировать

Иркутск, 28 мая. Российский авиалайнер МС-21-300, который был выпущен на иркутском заводе, готовится к своему первому полету. Узкофюзеляжному самолету МС-21 наконец дали разрешение на полет.

Вице-премьер компании «Иркут» Дмитрий Рогозин сообщил о том, что методический совет завода разрешил тестирование самолета в небе. Это долгожданное событие должно произойти в конце весны. Уже 28 апреля МС-21-300 перевезли из цеха на летно-испытательную станцию Иркутского авиазавода. В ходе первых испытаний были совершены первые пробежки самолета по взлетно-посадочной полосе уже через две недели. Более того, 19 мая летчики-испытатели совершили первую обкатку лайнера с отрывом от земли передней стойки.

В настоящее время погода в Иркутске не стабильная, что не дает возможности точно спрогнозировать первый вылет МС-21-300. Как правило, тестовый полет идет не более часа. Сразу после него самолет ждет множество заводских и сертификационных испытаний. Сотрудники завода считают, что всесторонняя проверка нового российского авиалайнера может занять около полутора лет.