Боевой человекоподобный робот от MegaBots избил автомобиль и стал звездой YouTube

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Чикаго, 28 мая. Aмериканская компания MegaBots представила публике своего боевого человекоподобного робота MegaBot Mk.III. Презентация состоялась на выставке Maker Faire 2017, сообщает Motherboard.

Создание робота, по сути, началось еще в 2015 году, когда MegaBots вызвала на дуэль роботов японскую компанию Suidobashi Heavy Industry. Японцы вызов приняли. Ожидается, что дуэль человекоподобных роботов состоится уже в этом августе.

Американцы представили своего бойца на этом турнире. Это Megabot Mk.III. Для его создания использовались самые разные предметы — например, цепная пила, гидравлические клешни и увеличенная версия роботизированной овощерезки Симоны Йертс.

Робот весит 12 тонн, его «рост» — почти пять метров. Робот перемещается на гусеничном шасси, а для приведения его в действие используется двигатель мощностью 430 лошадиных сил.

На презентации робот побил небольшой легковой автомобиль. Правда, выглядело это не очень впечатляюще, потому что робот двигался крайне медленно. В компании объяснили, что настроили робота на четверть от максимальной мощности, потому что не хотели показывать его во всей красе на первом же испытании.