Lada представила выпускаемый для Росгвардии багги

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Москва, 28 мая. На «Дне передовых технологий правоохранительных органов» был представлен багги «УРА», который собирается из запчастей АвтоВАЗа для Росгвардии. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, выпуском ударно-разведывательного автомобиля под заказ занимается предприятие «Лось». Для сборки багги используются автокомплекты Lada.

«Машина производится из вазовских компонентов, монтируемых на пространственном трубном каркасе», — сообщил изданию начальник управления по маркетингу АвтоВАЗа Александр Бредихин.

Багги имеет 1,37 м в высоту, 3,64 м в длину и 1,95 м в ширину. Масса автомобиля составляет всего одну тонну, а дорожный просвет 300 мм. На автомобиль устанавливается двигатель ВАЗ 21126 с рабочим объемом 1,6 литра.