Билан снял в новом эротическом клипе жен российских олигархов

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Москва, 28 мая. Популярный российский певец Дима Билан снял в своем новом клипе на песню «Лабиринты» жен российских олигархов – Ксению Лукаш и Надежду Оболенцеву. Песня «Лабиринты» вошла в последний альбом певца под названием «Не молчи».

Клип снимали по ночам в лесной зоне в Западном округе Москвы Крылатском. Как сообщает певец в своем аккаунте в социальной сети Instagram, ему выдалась возможность поблуждать в волшебных лабиринтах вместе с прекрасными Ксенией Лукаш, которая является бывшей женой предпринимателя Дмитрия Якубовского, и Надеждой Оболенцевой, супругой олигарха Айрата Исхакова. Светские львицы завоевали возможность принять участие в съемках этого клипа, благодаря своей победе на благотворительном аукционе Натальи Водонаевой «Обнаженные сердца», состоявшемся в рамках фестиваля «Новая волна» в городе Сочи.

Фабула клипа такова, что реальная жизнь и фантазии героев пересекаются, а главный персонаж блуждает в лабиринте сложных взаимоотношений с двумя девушками. По словам Билана, клип рассказывает историю с помощью стильных и лаконичных образов в сюрреалистических и готических тонах. По утверждению певца, такое решение стало удачей для создателей клипа. Разумеется, в видеоклипе присутствует много опасных и эротических сцен.