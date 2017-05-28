Ученые рассказали о пользе аспирина при лечении рака

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Лондон, 28 мая. Небольшие дозы аспирина способны замедлить развитие рака и повысить эффективность современных методов лечения онкологических заболеваний. Об этом со ссылкой на результаты исследования группы ученых из Университета Кардифа сообщает PLOS ONE.

Ученые установили, что принятие небольших доз аспирина во время химеотерапии на 20% повышает шанс на успех лечения. Авторы исследования отмечают, что пока не могут объяснить полученные результаты. Но дальнейшие исследования помогут понять, какой именно биологический механизм объясняет пользу аспирина при онкологии. В будущем это поможет разработать наиболее эффективное лечение раковых заболеваний.