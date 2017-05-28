ФБР за несколько месяцев предупредило Ми-5 о подготовке теракта в Манчестере

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Лондон, 28 мая. ФБР в январе 2017 года предупредило британские спецслужбы, что устроивший теракт в Манчестере Салман Абеди состоит террористической организации ИГИЛ* (запрещена на территории РФ) и готовит атаку в Великобритании. Об этом со ссылкой на источники сообщает Daily Mail.

По данным издания, в начале года Федеральное бюро расследований США предупредило британскую спецслужбу Ми-5 о том, что Салман Абеди вступил в действующую в Манчестере североафриканскую ячейку ИГИЛ. Также ФБР сообщило британским коллегам, что террористы ищут в Великобритании политическую цель для атаки.

ФБР следило за Абеди с середины 2016 года. После сообщения от американских коллег, британские спецслужбы схватили террориста и других членов группы, которые подозревались в подготовки покушения на политическую фигуру. Но позже Абеди был отпущен.

Напомним, теракт на «Манчестер-Арене» произошел вечером 22 мая, после концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате взрыва погибли 22 человека, среди жертв и пострадавших есть дети.

* Организация запрещена на территории РФ.