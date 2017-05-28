Ученые: Женщины предпочитают секс с мужчинами, которые умеют их слушать

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Мельбурн, 28 мая. Женщинам больше нравится заниматься сексом с мужчинами, умеющими их слушать. Как заявляют австралийские ученые, эту теорию они доказали, проведя опыты на бабочках.

Исследователи в ходе опытов заметили, что бабочки в процессе спаривания способны испускать различные сигналы при помощи антенн, расположенных у них на голове. Также из опытов удалось выяснить, что самки предпочитают представителей мужского пола, которые молчат. И наоборот, те самцы, которые испускают слишком много сигналов остаются, как правило, в одиночестве.

Как утверждают ученые, абсолютно такая же тенденция прослеживается и у людей. Результаты социологического опроса показали, что представительницам прекрасного пола отчаянно нужен собеседник, который смог бы их выслушать. Этот фактор сказывает влияние не только на отношение к тому или иному мужчине, но и на сексуальное влечение к нему.

Хотя, теория Дарвина говорит о том, что мужчины должны рекламировать свои сексуальные способности. Но на самом деле, представительницы прекрасной части человечества больше ценят мужчин, не проявляющих к ним повышенного внимания. Ученые поясняют, что женщинам важен партнер, который будет всегда их защищать и давать возможность разрешить психологические проблемы путем диалога с самой собой.