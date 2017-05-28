Макрон назвал рукопожатие Дональда Трампа «моментом истины»

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Париж, 28 мая. Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о первой встрече с Дональдом Трампом и назвал его рукопожатие «моментом истины». О своих впечатлениях французский лидер рассказал в интервью изданию Journal du Dimanche.

Встреча Эмманюэля Макрона и Дональда Трампа прошла перед саммитом НАТО в Брюсселе. Наиболее ярким ее моментом стало напряженное рукопожатие двух лидеров.

«Наше с ним рукопожатие, это не просто так, это не альфа и омега политики, это момент истины», — рассказал Макрон.

Французский лидер отметил, что старался показать нежелание Франции пойти даже на символические уступки, не привлекая при этом большое внимание СМИ. Также Макрон заявил, что его не волнует желание иностранных лидеров действовать с позиции силы, так как он верит в двусторонний диалог.