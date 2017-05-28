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Весь мир
Экс-сотрудник спецслужб США предупредил, что таянье льдов ускорит пробуждение «пришельцев-великанов»

Экс-сотрудник спецслужб США предупредил, что таянье льдов ускорит пробуждение «пришельцев-великанов»

6:46  28 Мая 2017
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Экс-сотрудник спецслужб США предупредил, что таянье льдов ускорит пробуждение «пришельцев-великанов»

Вашингтон, 28 мая. Бывший сотрудник спецслужб США заявил, что его коллеги в строгой тайне изучают во льдах Антарктиды древних гигантов-пришельцев. Об этом сообщает Discover 24.

По данным издания, работавший ранее на правительство США Кори Гуд своими глазами видел «стазисные камеры», в которых огромные пришельцы находятся в состоянии анабиоза. Также Гуд отметил, что ему не доводилось встречать пробужденного пришельца. Однако он уверен, что гиганты оказались в анабиозе не по своей воле, а по желанию другой, более сильной расы пришельцев.

По словам Кори Гуда, таяние ледников вкупе с космическим излучением способно пробудить великанов и привести к непредсказуемым последствиям.

Алексей Громов
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