Сирия новости 28 мая 07.00: 17 человек погибли от ударов ВВС коалиции в Ракке, САА уничтожила десятки террористов ИГ в Сувейде

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Сирия, 28 мая. 17 мирных жителей погибли из-за ударов ВВС коалиции во главе с США в Ракке, САА уничтожила десятки террористов ИГ* в Эс-Сувейде. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): продвигается в районе равнины Маскана, освободила от террористов ИГ 13 деревень и ряд ферм в юго-восточной части провинции Алеппо, освободила район Аль-Алияния в провинции Хомс, ведет бои с террористами ИГ в районе аэродрома «Дейр эз-Зора», 5-й Корпус наступает в сторону Дейр эз-Зора, отразила атаку ИГ в районе Аль-Зулуф в провиции Эс-Сувейда.

ВКС РФ: оказывают поддержку правительственным войскам Сирии в наступлении на Дейр эз-Зор, нанесли авиаудар по конвою террористов ИГ, который шел из Ракки.

Свободная сирийская армия (ССА**): подразделения боевиков ССА – «Сарай ах аль-Шам» и «Джебхат ан-Нусра»*** отразили атаку террористов ИГ на их позиции в районе Джаруд Арсал в Западном Каламуне.

Международная коалиция во главе с США: ведет активную бомбардировку города Ракка, уничтожили в результате авиаударов 17 гражданских лиц.

«Исламское государство»*: потеряли убитыми десятки террористов, включая одного командира в провинции Эс-Сувейда.

«Джейш аль-Ислам»*****: выложили в сеть видео, на котором запечатлена смерть восьми солдат САА.

Курды: ведут бои с террористами ИГ недалеко от главных ворот базы 17 дивизии в провинции Ракка.

Провинция Дамаск

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, боевики группировки «Джейш аль-Ислам» выложили в сеть видео, показывающее их снайперов во время боевых столкновений с объединенными силами САА и NDF****** в окрестностях населенного пункта Бейт Найем. На видео запечатлена смерть как минимум восьми солдат САА.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@IvanSidorenko1) один из источников, подразделения боевиков ССА – «Сарай ах аль-Шам» и «Джебхат ан-Нусра» отразили атаку террористов ИГ на их позиции в районе Джаруд Арсал в Западном Каламуне.

Провинция Алеппо

Как сообщает информагентство Al-Masdar News, правительственные войска продвигаются в районе равнины Маскана, освободили от террористов ИГ 13 деревень и ряд ферм в юго-восточной части провинции Алеппо.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@WyvernReports) один из источников, турецкие студенты готовят ужин для сирийцев, которые были вынуждены оставить свои места жительства в городах Аазаз, Джарабулус и Аль-Баб в провинции Алеппо.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@arabthomness) один из источников, активисты в Аль-Бабе начали кампанию против открытого нахождения вооруженных боевиков на улицах города.

Провинция Хомс

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter агентство Islamic World News, войска Башара Асада и их союзники освободили район Аль-Алияния в провинции Хомс. Наступление Сирийской армии продолжается.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@iadtawil) один из источников, в районе Аль-Ваир прошли первые служения в честь священного месяца Рамадан после освобождения района силами САА.

Провинция Дейр эз-Зор

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, 5-й Корпус Сирийской армии, прошедший подготовку в Российских ВС, возглавляет наступление от Пальмиры в сторону Дейр эз-Зора. Значительную поддержку правительственным войскам Сирии, как на земле, так и в воздухе, оказывают ВС РФ

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информагентство Deir ez-Zor 24, идут боевые столкновения между САА и террористами ИГ в районе аэродрома «Дейр эз-Зора». Позиции ИГ обстреливает артиллерия правительственных войск.

Провинция Ракка

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter портал Deir ez-Zor 24, самолеты международной коалиции во главе с США ведут активную бомбардировку города Ракка.

По сообщению информационного агентства ARA News, верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн призвал ВВС Сирии, РФ и международной коалиции, наносящие авиаудары по террористам, проявлять большую осторожность в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка, в связи с увеличением количества жертв среди мирного населения.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@IvanSidorenko1) один из источников, продолжаются ожесточенные столкновения между силами курдской самообороны и террористами ИГ недалеко от главных ворот базы 17 дивизии.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Raqqa_SL) один из источников, 17 гражданских лиц погибли из-за авиаударов по автобусам для перевозки гражданских лиц в районе Касрат и в деревне Ратла, совершенных ВВС международной коалиции во главе с США.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информагентство Syria 24 English, ВКС РФ нанесли авиаудар по конвою террористов ИГ, который шел из Ракки.

Провинция Эс-Сувейда

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Syria_Hezb_Iran) один из альтернативных источников, САА отразила атаку ИГ в районе Аль-Зулуф, в результате были убиты десятки террористов, включая одного командира, а так же уничтожено несколько их полноприводных автомобилей и вооруженных беспилотников.

Ирак

По сообщению информационных агентств ARA News и Al-Masdar News, иракская армия при поддержке США, начала новое широкомасштабное наступление на 3 района к северу от Старого города в Мосуле. Это наступление должно положить конец семимесячной кампании по освобождению города от террористов ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)