Трамп объявит решение по климатическому соглашению на следующей неделе

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Вашингтон, 28 мая. Президент США Дональд Трамп рассказал доверенным лицам о выходе США из Парижского соглашения по климату, официально о решении главы Белого дома будет объявлено на следующей неделе. Об этом сообщает Axios.

Среди доверенных лиц Трампа оказался глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт. По данным агентства, президент просил Прюитта не заявлять о выходе США из Парижского соглашения по климату, пока он официально не озвучит свою позицию.

Между тем глава Белого дома на своей страничке в социальной сети Twitter объявил о том, что примет решение на следующей неделе.

«Я приму окончательное решение по Парижскому соглашению на следующей неделе», — написал Дональд Трамп.

I will make my final decision on the Paris Accord next week! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2017

Ранее СМИ сообщили, что в финальном коммюнике «Большой семерки» будет сказано о поддержке Парижского соглашения по климату шестью членами организации.