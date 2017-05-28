В КНДР прошли успешные испытания новой системы ПВО

В Избранное

Скопировать

Пхеньян, 28 мая. В КНДР под личным контролем лидера страны Ким Чен Ына прошли успешные испытания новой системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, Ким Чен Ын высоко оценил возможности новой системы ПВО. Северокорейский лидер отметил, что по сравнению с прошлым годом значительно улучшились возможности системы ПВО по обнаружению и уничтожению объекта, а также повысился процент попадания.

Ким Чен Ын распорядился начать массовое производство систем ПВО, чтобы они могли покрыть всю страну. И призвал «уничтожить иллюзии врагов относительно их господства в воздухе».