Друг исполнителя теракта в Манчестере рассказал о «промывающей мозги» группе

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Лондон, 28 мая. Друг осуществившего теракт в Манчестере смертника рассказал, что в городе действует «промывающая мозги» молодым людям группа радикалов. Об этом со ссылкой на выступающего под псевдонимом Гико музыканта сообщает Sky News.

По данным телеканала, Гико с детства дружил с исполнителем теракта в Манчестере Салманом Абеди. Музыкант заявил, что Абеди был нормальным, улыбчивым и дружелюбным подростком, но в последнее время стал более религиозным. Также музыкант отметил, что его друг попал под влияние действующей в Манчестере радикальной группировки.

«Есть группа в Манчестере, которая всем промывает мозги», — заявил Гико.

Напомним, британская полиция считает 22-летнего Салмана Абеди террористом-смертником, устроивший взрыв на «Манчестер-Арене». В результате теракта погибли 22 человека, еще 75 человек получили ранения.