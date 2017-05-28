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Весь мир
Китаю не понравилось заявление участников саммита G7

Китаю не понравилось заявление участников саммита G7

5:21  28 Мая 2017
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Китаю не понравилось заявление участников сами G7

Пекин, 28 мая. КНР выражает протест в связи с принятым по ситуации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях итоговом заявлении участников саммита G7. Об этом заявил представитель МИД Китая Ли Кан.

«Позиция китайской стороны по вопросам Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей ясная и последовательная, — заявил Ли Кан. — Китай всегда выступал и выступает за урегулирование соответствующих споров непосредственно со сторонами спора посредством переговоров и консультаций».

Представитель МИД КНР призвал G7 отказаться от безответственных заявлений и начать играть конструктивную роль в поддержании мира в регионе. Также дипломат выразил надежду, что лидеры стран «Большой семерки» останутся верны обещаниям сохранять нейтралитет.

Напомним, Китай имеет ряд разногласий с соседними государствами по вопросам границ и сфер влияния в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Алексей Громов
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