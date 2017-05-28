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Самолет Элвиса Пресли продан в США за $430 тыс.

Самолет Элвиса Пресли продан в США за $430 тыс.

5:00  28 Мая 2017
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Самолет Элвиса Пресли продан в США за $430 тыс.

Вашингтон, 28 мая. Принадлежавший ранее Элвису Пресли частный самолет продан на аукционе в Калифорнии за 430 тысяч долларов, сообщает NBC News.

Продан лайнер Lockheed JetStar 1962, которым некогда пользовался легендарный музыкант. По данным Associated Presss, согласно первоначальной оценке стоимость самолета составляла от двух до 35 миллионов долларов.

Между тем, Lockheed JetStar 1962 последние 30 лет не эксплуатировался и на момент продажи не имел собственных двигателей. В последние годы самолет хранился в небольшом аэропорту Розуэлл в штате Нью-Мексико.

Алексей Громов
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