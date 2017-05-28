Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске

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Вашингтон, 28 мая. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета Piper PA-30 в округе Кейнс, штат Аляска. Об этом со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте сообщает телеканал KTVA.

По данным СМИ, двухмоторный самолет упал вскоре после взлета недалеко от небольшой общины Кейнс на юго-востоке штата Аляска. На месте катастрофы погибли два человека. Третий пассажир самолета в критическом состоянии был доставлен в больницу города Джуно.

Ранее Газета.ru сообщила о крушении легкомоторного самолета в районе подмосковного города Можайска. В катастрофе погибли три человека.