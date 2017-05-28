Трамп может создать штаб для борьбы с утечками информации

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Вашингтон, 28 мая. Президент США Дональд Трамп намерен создать штаб по борьбе с утечками информации из Белого дома. Об этом со ссылкой на источник сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что сотрудники нового штаба будут бороться с утечками информации из Белого дома. В том числе в связи с «разоблачением по поводу контактов советников Трампа, включая его зятя Джареда Кушнера, с Россией».

Основным кандидатом на пост главы штаба по борьбе с утечками рассматривают советника при администрации президента Стива Беннона. Также в штаб могут войти менеджер предвыборной компании Трампа Кори Левандовски и его заместитель Дэвид Босси.

Напомним, ранее стало известно об очередной порции обвинений в связях сотрудников и родственников президента США Дональда Трампа с Россией. По сообщению издания Газета.ru, на этот раз в контактах с российским послом Сергеем Кисляком обвинили зятя Трампа Джареда Кушнера.