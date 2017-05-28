WhiteScope обнаружила 8000 уязвимостей в коде кардиостимуляторов

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Даллас, 28 мая. Компания WhiteScope, занимающаяся информационной безопасностью, изучила кардиостимуляторы и дефибрилляторы четырех известных фирм и обнаружила в их програмном коде 8000 уязвимостей, которые могут сделать и без того больных людей жертвами хакеров.

Исследователи обнаружили, что все четыре экосистемы устройств имеют серьезные проблемы. Их программные системы не обновляются, в них хранятся личные данные пациентов в незашифрованном виде. Когда устройства были подключены к системам мониторинга, ни одно из них не потребовало ввода имени пользователя и пароля.

В докладе отмечается, что безопасность кардиостимулятора является «серьезной проблемой». Это может быть сказано даже чересчур деликатно.

Напомним о последствиях атаки вируса Wanna Cry ransomware, которая затронула многие больницы по всему миру. Этот вирус непосредственно воздействовал на медицинские устройства, в данном случае на оборудование больницы, сделанное компанией Bayer.

Еще в 2013 году хакер Барнаби Джек заявил, что может взять под контроль кардиостимулятор на расстоянии до 50 метров и создать смертельный шок с помощью устройства. Дик Чейни удалил беспроводную функцию своего кардиостимулятора, чтобы защитить его от хакеров. Хотя это и означало, что обновление программного обеспечения потребует хирургического вмешательства.

В январе FDA выпустило предупреждение о том, что некоторые сердечные имплантаты могут быть взломаны и перепрограммированы для отправки потенциально смертельно неправильных сигналов или ударов.

Прошлой осенью Johnson & Johnson была вынуждена рассказать своим клиентам, что ее инсулиновые помпы имели хакерскую уязвимость, которую могут использовать хакеры для назначения потенциально фатальной передозировки инсулина.

Чем больше медицинских устройств на рынке, которые общаются по беспроводной сети, тем больше угроза взлома растет. Тем не менее, из отчетов, подобных WhiteScope, ясно, что для производители устройств пренебрегают даже такой базовой безопасностью, как, например, создание логина и пароля.

Еще одно недавнее исследование затронуло более широкий рынок медицинских устройств и показало, что только 17% производителей предприняли какие-либо шаги для защиты гаджетов. А ведь их взлом может означать жизнь или смерть пациента. Об этом сообщает портал gizmodo.com.