Ливийская ячейка «Аль-Каиды» объявила о самороспуске

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Триполи, 28 мая. Действовавшая на территории Ливии и связанная с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена на территории РФ) группировка «Ансар аш-Шариа» заявила о самороспуске. Об этом сообщает телеканала Sky News Arabia.

«Решение принято на фоне больших потерь, в том числе среди руководства и рядовых активистов группировки», — говорится в распространенном боевиками заявлении.

Сообщается, что «Ансар аш-Шариа» понесла большие потери в боях с подразделениями Ливийской национальной армии (ЛНА). При этом боевики призвали своих сторонников в городе Бенгази и другие «революционные силы» объединиться в «единый фронт».

Напомним, ранее Газета.ru со ссылкой на Пентагон сообщила о ликвидации одного из лидеров ячейки «Аль-Каиды» в Йемене.