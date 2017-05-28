В США во время прогулки на лодке погибла мать гендиректора Uber

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Лос-Анджелес, 28 мая. В крушении лодки погибла мать гендиректора Uber Трэвиса Каланика, отец бизнесмена госпитализирован. Об этом сообщает Associated Press.

Трагедия произошла на водохранилище Пейн Флейт Лейк в округе Фресно, штат Калифорния. Лодка, в которой находились 70-летняя Бони Каланик и ее супруг Дональд Каланик врезалась в утес и затонула. Женщина скончалась на месте, мужчина с ранениями был доставлен в больницу.

Напомним, 40-летний Трэвис Каланик в 2009 году основал вместе с партнером Гарретом Кэмпом компанию Uber. В настоящее время одноименный онлайн-сервис по поиску такси работает в 500 городах 80 стран мира.