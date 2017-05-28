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Скончался музыкант основатель группы Allman Brothers Band Грегг Оллман

Скончался музыкант основатель группы Allman Brothers Band Грегг Оллман

3:34  28 Мая 2017
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Скончался музыкант основатель группы Allman Brothers Band Грегг Оллман

Вашингтон, 28 мая. В США в возрасте 69 лет скончался лидер рок-группы Allman Brothers Band Грегг Оллман. Сообщение о смерти музыканта появилось на странице его группы в социальной сети Facebook.

«С глубокой печалью мы сообщаем, что Грегг Оллман, один из основателей Allman Brothers Band, мирно умер у себя дома в Саванне, штат Джорджия», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в последние годы Оллман боролся с гепатитом С и пережил пересадку печени.

Ранее журнал Rolling Stone включил Грегга Оллмана в список ста величайших музыкантов всех времен. Издание Газета.ru сообщает, что в 2011 году певец объявил о намерении написать мемуары.

Виталий Малясев
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