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Дамаск, 28 мая. Войска Башара Асада и их союзники добились новых успехов в борьбе против террористической группы ИГ* и других боевиков в стратегически важной части южной пустыни страны.

По сообщениям СМИ, Сирийская арабская армия освободила большую территорию в Сирийской пустыне. Был восстанавлен контроль правительства над минеральными и нефтяными ресурсами, включая ключевые фосфатные рудники в Хнейфе, что являлось основным источником дохода для ИГ.

Сообщается также, что правительственные войска освободили район Аль-Илиания, который контролируется поддерживаемыми США боевиками у границы с Иорданией.

По словам экспертов, успехи, достигнутые в субботу, могут значительно облегчить продвижение армии в направлении провинции Дейр эз-Зор, которая все еще находится под контролем ИГ. Это наступление, однако, может вызвать раздражение у Соединенных Штатов, которые развернули свои войска в юго-восточной части Сирии для поддержки боевиков.

Напомним, что Вашингтон 18 мая даже нанес авиаудар по конвою проправительственных ополченческих отрядов на юге САР. После нападения американские официальные лица заявили, что они якобы были глубоко обеспокоены безопасностью войск их союзников, которые будто бы сражаются с ИГ в юго-восточной Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.