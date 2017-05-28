Из горного ущелья в Австрии спасли 17 туристов и собаку

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Вена, 28 мая. В Австрийском ущелье Лихтенштайнкламм успешно завершилась операция по спасению отрезанных из-за обвала 17 туристов и собаки. Об этом со ссылкой на горноспасательную службу федеральной земли Зальцбург сообщает ТАСС.

Туристы оказались блокированы в популярном ущелье Лихтенштайнкламм недалеко от городка Санкт-Иоганн-им-Понгау в австрийских Альпах. На место происшествия сразу выдвинулись отряд спасателей и бригады скорой помощи. Вызволить людей удалось благодаря спасательной лестнице на одной из туристических троп.

Сообщается, что всего было спасено 17 человек и одна собака. Пять человек получили травмы и были госпитализированы. Остальных туристов также эвакуировали.

Издание отмечает, что причины возникновения обвала в ущелье Лихтенштайнкламм изучают геологи. Ученые полагают, что он мог произойти из-за чересчур высокой температуры.