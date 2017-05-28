Полиция опубликовало фото устроившего взрыв в Манчестере террориста

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Лондон, 28 мая. Британская полиция опубликовала фото устроившего теракт в Манчестере 22-летнего Салмана Абеди. Фотография вместе с описанием некоторых фактов о террористе появилась на официальной страничке полиции графства Большой Манчестер.

На сделанной вечером накануне теракта камерой наружного наблюдения записи Абеди одет в черную жилетку, джинсы и серую кепку. Также видно, что террорист носил очки.

Latest update from @CCIanHopkins and Deputy Assistant Commissioner Neil Basu of @MetPoliceUK pic.twitter.com/HPxNcjkWR5 — G M Police (@gmpolice) May 27, 2017

В опубликованном вместе с фото заявлении полиция просит общественность помочь в получении информации о действиях Салмана Абеди в период с 18 мая, когда она вернулся в Великобританию из Ливии, до вечера 22 мая.

«Нам нужны люди, которые бы предоставили нам любую информацию о его передвижениях с 18 мая, когда он вернулся в Великобританию, до вечера понедельника», — говорится в заявлении.

Напомним, теракт на «Манчестер-Арене» произошел вечером 22 мая, после концерта американской певицы Арианы Гранде. От рук террориста погибли 22 человека, 75 получили ранения. Издание Газета.ru сообщает, что в настоящее время на расследовании теракта задействованы около тысячи офицеров полиции.