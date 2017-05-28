Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Зюганов подготовил для Путина доклад о кризисах за последние 200 лет

Зюганов подготовил для Путина доклад о кризисах за последние 200 лет

2:53  28 Мая 2017
63

Зюганов подготовил для Путина доклад о кризисах за последние 200 лет

Москва, 28 мая. Переизбранный накануне председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что подготовил для президента России Владимира Путина доклад о кризисах за последние 200 лет.

По словам лидера коммунистов, в докладе отражены зарождение, развитие и средства преодоления кризисов последних двух веков.

Два последних системных кризиса оборачивались мировыми войнами. Сейчас на планете в разгаре третий системный кризис, — поделился своими тревогами Зюганов.

Ранее Газета.ru сообщала о намерении G 7 усилить санкции против России.

#владимирпутин #геннадийзюганов
Сергей Свазовский
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть