Зюганов подготовил для Путина доклад о кризисах за последние 200 лет

В Избранное

Скопировать

Москва, 28 мая. Переизбранный накануне председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что подготовил для президента России Владимира Путина доклад о кризисах за последние 200 лет.

По словам лидера коммунистов, в докладе отражены зарождение, развитие и средства преодоления кризисов последних двух веков.

Два последних системных кризиса оборачивались мировыми войнами. Сейчас на планете в разгаре третий системный кризис, — поделился своими тревогами Зюганов.

Ранее Газета.ru сообщала о намерении G 7 усилить санкции против России.